“Da noi… a ruota libera”, ospiti: l'uomo che prevede il futuro e poi la Fialdini avrà in studio... Anticipazioni

“Da noi… a ruota libera”, quando va in onda il programma di Francesca Fialdini

Da noi… a Ruota Libera torna in onda anche questa domenica su Rai1 (23 marzo): dopo Mara Venier, dalle 17,20 arriva il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Andiamo a vedere le anticipazioni della puntata.

“Da noi… a ruota libera” ospiti di Francesca Fialdini: Fiorella Mannoia e Paolo Fox. Le anticipazioni

Fiorella Mannoia sarà negli studi di Da noi… a Ruota Libera. La cantante ha ripreso il tour del suo spettacolo “Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra”, che toccherà tantissime città in tutta Italia, mentre il 3 e il 4 giugno sarà alle Terme di Caracalla con il concerto evento “Semplicemente Fiorella”; Maurizio Battista , protagonista al cinema, dal 3 aprile, con la commedia “Tu quoque”;

Ospite di Francesca Fialdini anche Paolo Fox, con le sue previsioni astrologiche, segno per segno, racchiuse anche nel suo libro “L'oroscopo 2025”.

Non solo. Il programma della domenica pomeriggio di Rai1 avrà com ospite anche il piccolo Alessandro Gervasi, pianista prodigio di soli 6 anni, diventato noto per essere stato ospite all'ultimo Festival di Sanremo, sarà l'interprete di Peppino di Capri bambino, nel film tv a lui dedicato, “Champagne – Peppino di Capri” in onda su Rai 1 il 24 marzo.

Ospite di Francesca Fialdini anche l'attrice Antonia Truppo, che nel film “Champagne – Peppino di Capri” è la mamma del celebre cantante.

In ogni puntata di “Da noi… a Ruota Libera”, Francesca Fialdini racconta la vita artistica e privata di personaggi celebri e non che hanno saputo imprimere un “giro di ruota” originale e positivo alla propria vita ea quella degli altri compiendo scelte coraggiose e anticonvenzionali. Un percorso di emozioni, ricordi, riflessioni, momenti d'ironia e leggerezza attraverso formule d'interazione sempre nuove e coinvolgenti tra gli ospiti e la conduttrice.