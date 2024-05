Da noi... a Ruota Libera, da Sabrina Salerno a... Gli ospiti di Francesca Fialdini

Da noi... a ruota libera torna domenica 12 maggio su Rai1

Domenica 12 maggio 2024 torna su Rai1 alle 17,20, il programma di Francesca Fialdini Da noi... a ruota libera (realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy). Vediamo chi saranno gli ospiti di questa puntata.

Da noi... a Ruota Libera ospiti di Francesca Fialdini: Sabrina Salerno

La puntata del programma di Francesca Fialdini, Da noi... a ruota libera si apre con Sabrina Salerno, icona pop internazionale, una carriera con moltissimi successi da showgirl, cantante e attrice, nel cast del nuovo show di Milly Carlucci “L’AcchiappaTalenti”, in onda dal 10 maggio in prima serata su Rai 1.

Da noi... a Ruota Libera ospiti di Francesca Fialdini: Claudia Gerini

Il secondo ospite di Da Noi... a ruota libera sarà poi Claudia Gerini, attrice di cinema, televisione e teatro, in Italia e all’estero, ma anche regista e produttrice, è, invece, nel cast d’eccezione, composto da grandi attori, di “Io sono un po’ matto, e tu?”, un film di Dario D’Ambrosi che ha per protagonisti anche gli attori diversamente abili della Compagnia Stabile del Teatro Patologico.

Da noi... a Ruota Libera ospiti di Francesca Fialdini: Ciro Priello

In studio con Francesca Fialdini anche Ciro Priello, attore, conduttore, componente del gruppo comico “The Jackal”, che presta la sua voce a Blue, uno dei personaggi del film in tecnica mista “If – Gli amici immaginari”.

Da noi... a Ruota Libera ospiti di Francesca Fialdini: Rosanna Boschi

E, infine, Rosanna Boschi, una donna, oggi settantottenne, che non ha avuto figli ma che, per trent’anni, si è dedicata al volontariato, allevando con amore i bambini di altre donne in difficoltà.