Da Sanremo al Super Bowl, lo spot Temu alla conquista del mondo. Video

Da Sanremo al Super Bowl, lo spot Temu alla conquista del mondo

Il colosso cinese dell’ecommerce Temu continua la sua corsa in giro per il mondo. In Italia è stato 'avvistato' durante le pause pubblicitarie del Festival di Sanremo, ossia lo show televisivo più seguito nel nostro Paese.

Senza dimenticare il Superbowl Nfl del football americano, l'evento sportivo più seguito al mondo. Ecco dunque il brand made in Cina andare a segno (per il secondo anno consecutivo) in occasione della finale di football americano che catalizza l'attenzione di tutto l'universo a stelle e strisce (50 milioni di famiglie americane sintonizzate davanti alla tv e quest'anno il trend ha segnato +10,9%) e che domenica 11 febbraio 2024 si è celebrata a Paradis nel Nevada.

Visibilità massima e non a caso acquistare uno spot pubblicitario del Super Bowl comporta investimenti importanti da milioni di dollari. Temu per l'occasione ha acquistato 6 spazi pubblicitari (dal calcio d’inizio fino allo show post-partita) con un costo a spot che si stima attorno ai 7 milioni di dollari.

Senza dimenticare i 15 milioni di dollari in omaggi e coupon che il brand cinese dell’ecommerce ha distribuito come parte della sua campagna per la domenica del Super Bowl.