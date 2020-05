Post Covid, da Taiwan il futuro smart tech delle industrie in due eventi

Da Taiwan il futuro smart delle industrie nell'evento webinar del 29/5

Venerdì 29 maggio alle 09:00 ora italiana si terrà il webinar gratuito sulla piattaforma Cisco Webex. L'evento, Transforming Manufacturing for the Coronavirus Era and Beyond, organizzato da TAITRA – Taiwan External Trade Development Council, coinvolgerà 5 importanti produttori di macchine utensili di Taiwan e permetterà di approfondire strategie e soluzioni innovative a supporto della competitività nell’attuale mercato. Presenteranno:

FFG – FAIR FRIEND GROUP

CHIN FONG

TAIWAN TAKISAWA

COSEN

TONGTAI

L’iniziativa è gratuita e coinvolge una platea internazionale.

Highly-functional Material | Adhesive for Advanced Industrial Applications | Extrusion & Coating dies

Mercoledì 3 Giugno – Ore 9:00 Presentazione livestream di nuovi prodotti made in Taiwan, la conferenza coinvolgerà 4 aziende d’eccellenza di Taiwan e verterà sul lancio di macchinari e dispositivi innovativi: Highly-functional Material | Adhesive for Advanced Industrial Applications | Extrusion & Coating dies. Leggi qui il Programma completo e ulteriori informazioni sull'evento

