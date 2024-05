Da TikTok alle manette, arrestato Alfredo o' chiatt per furto di energia

Arrestato il tiktoker napoletano Alfredo o' chiatt. Ha rubato energia per 6 mila euro

Non ci sono più i tiktoker di una volta. Alfredo o' chiatt, al secolo Alfredo D’Ausilio, volto noto dei social con oltre 140 mila followers su TikTok, è stato arrestato dai carabinieri della stazione a Qualiano, nella provincia di Napoli per furto di energia.

Nel dettaglio, le autorità, insieme al personale Enel, hanno controllato il supermercato dell’uomo, constatando che il contatore dell'energia elettrica era stato manomesso: era stato eliminato il connettore di limitazione, ovvero quel dispositivo che contingentava la potenza elettrica erogata nell'immobile, fornendo così a tutti gli effetti illegalmente la corrente alla popolare attività commerciale qualianese.

Il tiktoker pubblicizzava proprio i prodotti messi in vendita nel suo minimarket, evidenziando le offerte del giorno, spesso caratterizzate da pesanti sconti. Stando ai primi risultati delle indagini, negli ultimi sei mesi il danno ammonterebbe a circa 6 mila euro. Al termine dei controlli, D'Ausilio è stato così arrestato per furto di energia elettrica: il TikToker 44enne è ora in attesa di giudizio.