Dalai Lama, un nuovo video sconvolge il web: carezze insistenti a una ragazza disabile. VIDEO

Dalai Lama, un nuovo video sconvolge gli utenti della rete

Un nuovo video del Dalai Lama sconvolge il mondo. Dopo le non poche perplessità e indignazioni suscitate con il caso del bambino a cui il capo spirituale ha chiesto di succhiargli la lingua, spunta sulla rete un nuovo filmato che induce a provare le stesse emozioni.

Questa volta, la co-protagonista della storia è una ragazza disabile. Nel video in questione, si vede chiaramente il Dalai Lama accarezzarle e stringerle, con un’insistenza oggettivamente strana, il braccio.

New footage emerges of the Dalai Lama–whom some people speculate is a Western-backed CIA asset–inappropriately stroking and squeezing a young girl's arm repeatedly. pic.twitter.com/vF8GVPA89C — the big fellow (@borderfox116) April 15, 2023

E, per quanto sgranato dalla cattiva qualità delle immagini, si può notare perfettamente lo sguardo confuso e non esattamente a proprio agio della ragazzina. Al momento della scrittura di questo articolo, rimangono sconosciuti sia il giorno che il luogo del fatto e non sono pervenuti ancora commenti ufficiali sulla fresca vicenda.

Per quanto si possa provare a escogitare teorie, di fatto, le correnti di pensiero sulla vicenda legata al leader buddista sono solo due. La prima: il Dalai Lama è attratto dai bambini, come sta suggerendo la parte indignata del “pubblico” della rete. E per quanto terribile sembri, come scriveva nel 2019 l’editorialista del prestigioso quotidiano tailandese Bangkok Post Sanitsuda Ekachai: “Le notizie sulla cattiva condotta sessuale dei monaci sono diventate così frequenti da non scioccare più”.