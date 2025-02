Dargen D’Amico, Carolina Benvenga e poi... quante star al Carnevale di Sciacca 2025

Torna con tante novità e sorprese il Carnevale di Sciacca, che si terrà quest’anno in cinque corsi mascherati nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 febbraio, venerdì 28 febbraio, sabato 1 e domenica 2 marzo. La nuova edizione giunge dopo il grande successo registrato nel 2024 con oltre 100.000 presenze in quattro giorni. Una straordinaria festa per grandi e bambini che prevederà la sfilata dei maestosi carri allegorici, tanta musica, spettacoli, speciali ospiti di fama nazionale come Dargen D’Amico, Carolina Benvenga, Salvo & Giorgia, Sasà Salvaggio, oltre alle numerose attività collaterali.

L’organizzazione, la realizzazione, la gestione e la promozione del Carnevale di Sciacca è gestito dalla società vincitrice del bando del Comune di Sciacca Futuris srls che cura l’organizzazione insieme alla società Record srls e in collaborazione con il Comune di Sciacca e gode del patrocinio della Regione Siciliana. Il Carnevale di Sciacca, con i suoi 399 anni di storia, è uno dei carnevali più importanti d’Italia, annoverato tra i Carnevali Storici dal Ministero per i Beni e Attività Culturali. Una festa unica e speciale, una vera macchina del divertimento per grandi e piccini.

Il Circuito del Carnevale sarà infatti animato da sette imponenti corsi mascherati di carri allegorici, realizzati in cartapesta con movimenti meccanici, gruppi mascherati con costumi creati ad arte, musiche inedite, le recite allegoriche e un ricchissimo programma di eventi culturali, show (con speciali ospiti, cantanti e comici) e tante attività collaterali. Presente la Kids Area lo spazio dedicato ai bambini, il Luna park e tre importanti palchi, il principale Palco di Via Allende, il palco dedicato alla diretta radiofonica e agli spettacoli notturni TicketSms Stage, e il palco dedicato ai bambini Mega Center Toys Stage.

Il ricco programma ufficiale del Carnevale di Sciacca prevede varie attività e opportunità di divertimento per i fruitori di tutte le età. Il 15 febbraio alle ore 20:00 in Piazza Angelo Scandaliato ci sarà la presentazione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso per la nuova edizione.

La cerimonia di apertura del Carnevale di Sciacca 2025 si terrà, invece, il 22 febbraio a partire dalle ore 15.45 sul palco di Via Salvatore Allende alla presenza del Sindaco di Sciacca che accoglierà Peppe Nappa, la maschera ufficiale del Carnevale di Sciacca, con consegna delle chiavi della Città. Per tutti e cinque i giorni, a partire dalle ore 16.00, sul Palco di Via Allende, si terranno le sfilate e i magnifici spettacoli ed esibizioni dei Carri Allegorici e dei gruppi mascherati in concorso. Sul palco a condurre gli spettacoli pomeridiani di domenica 23 Febbraio e domenica 2 Marzo il noto comico, attore teatrale e personaggio televisivo italiano Sasà Salvaggio affiancato da Rosy Abruzzo, Pietro Pumilia e Roberta Mandalà.

A conclusione di ciascuna delle cinque sfilate pomeridiane, sul palco principale di Via Allende a partire dalle ore 20.30, si terranno gli spettacoli, le esibizioni serali dei Carri Allegorici in concorso e le recite allegoriche, presentati dal giornalista Mauro Piro, dalla giornalista e presentatrice TV8 Sarah Castellana e dalla conduttrice Naomi Moschitta.

Dalle ore 23.00, invece, sul TicketSms Stage ci sarà l’appuntamento con il “CARNIVAL REVIVAL”, che farà ballare e cantare sulle note dei famosi inni musicali del Carnevale di Sciacca. L’evento sarà poi seguito, nella serata del 22 febbraio, dal “Nanà Carneval Show”, uno spettacolo musicale per cantare sulle note delle canzoni più famose del Carnevale di Sciacca.

Nella serata di sabato 1° marzo, si terrà invece, a partire da 00.30, lo spettacolo musicale “Dance Tarantella”, che fonde la musica popolare con i ritmi energici e coinvolgenti della musica dance. Nella serata di domenica 2 marzo dal gruppo “Abracadabra” che proporrà gli inni storici del carnevale.

Anche quest’anno, per il Carnevale, sono attesi inoltre imperdibili e straordinari ospiti. Per i più piccoli, il 23 febbraio salirà sul palco Carolina Benvenga con il suo “Carolina Show” per far ballare tutti con le sue canzoni, mentre domenica 2 marzo ci saranno Salvo & Giorgia + mamma Cinzia, star amate dai bambini, che porteranno il loro divertentissimo show a Sciacca.

Il 28 febbraio invece la musica sarà protagonista con lo showcase del rapper e cantautore Dargen D’Amico.

Tante anche le iniziative pensate per i più piccoli; durante tutte e cinque le giornate, presso il Giardino del Museo del Carnevale, dalle ore 16.00, i bambini e le loro famiglie sono i benvenuti al KIDS VILLAGE MEGACENTER TOYS per tanti spettacoli di animazione, esibizioni di artisti di strada, divertenti baby dance curati da Pupilandia.

Domenica 23 febbraio e domenica 2 marzo dalle ore 11.30 si terrà inoltre il “Carnevale dei bambini”, con spettacoli di animazione, baby dance curati da Vinz Termine e trucca bimbi gratuiti.