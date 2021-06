Dazn sceglie Publitalia per la pubblicità. Colpaccio Fininvest

Colpaccio in casa Dazn. L'offerta commerciale di Publitalia (Fininvest) con al timone il ceo Stefano Sala è stata approvata sia dal vertice londinese di Dazn che dal vertice italiano Veronica Di Quattro, alla guida della società vincitrice della gara per i diritti tv della Serie A. La concessionaria di Mediaset, previo riconoscimento di un minimo garantito legato a una soglia di circa 90 mln, si occuperà raccolta pubblicitaria di Dazn. Dazn si servirà inoltre di Dentsu (agenzia media della piattaforma di streaming e socio di minoranza di Dazn a livello internazionale), ma anche di Myntelligence, partner digitale di Tim. In bilico invece la decisione sull’affidamento dell’incarico distributivo nel canale horeca.