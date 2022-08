DAZN-Sky: costi, abbonamenti disponibili e come attivarli

DAZN-Sky: la programmazione dell'app torna sulla pay TV. Ecco tutti i pacchetti disponibili, relativi costi e come abbonarsi

Oggi 8 agosto 2022 il panorama del calcio in TV cambia di nuovo volto e ritorna, se così si può dire, a una situazione più simile a quella precedente all'acquisto da parte di DAZN dei diritti per la Serie A fino al 2024. Sky ha trovato un accordo con l'app per permettere ai clienti di entrambe le piattaforme per vedere i contenuti di DAZN tramite Sky Q, via satellite o Internet, direttamente dalla sezione App del decoder o utilizzando il comando vocale "Apri DAZN". Lo sport si potrà seguire anche sul nuovo canale Zona DAZN sul 214 e in particolare saranno trasmesse 7 partite per turno di Serie A prima in esclusiva su DAZN, insieme alle 3 già disponibili su Sky.

DAZN-Sky: costi e come abbonarsi

Per attivare l'offerta DAZN-Sky si dovrà accedere alla sezione My Account sul sito dell'app di streaming. I clienti Sky devono invece attivare una delle offerte disponibili e aggiungere poi l'opzione per il canale Zona DAZN. I piani disponibili sono:

DAZN Plus : fino a 6 dispositivi con visione in contemporanea su 2 di essi, anche se si trovano in luoghi diversi. Il prezzo è di 39,99 euro al mese

DAZN Standard: fino a 2 dispositivi con visione in contemporanea su tutti i dispositivi ma solo se connessi alla stessa rete Wi-Fi all'interno dell'abitazione. Il prezzo è di 29,99 euro al mese

Zona DAZN ha un costo aggiuntivo di 5 euro al mese.