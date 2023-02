Dentsu, Di Benedetto nominato Ceo per il Sud Europa, MENA & Turchia

Di Benedetto è il nuovo Ceo per il Sud Europa, MENA & Turchia di Dentsu

Di Benedetto fa il suo ritorno in Dentsu. La holding ha nominato Mariano Di Benedetto nuovo CEO Southern Europe, MENA & Turkey. Il ruolo, operativo a partire dall’inizio di marzo, lo vedrà subentrare al Ceo Media dell’area Emea Paolo Stucchi, recentemente promosso.

Di Benedetto, proveniente da The Trade Desk dove era General Manager Italia, vanta più di vent’anni di esperienza nel campo del marketing e dell’advertising, dodici dei quali trascorsi proprio all’interno del Gruppo Dentsu.

Come riporta Engage, in Dentsu aveva ricoperto ruoli di leadership come CEO di iProspect e Chief Digital Officer di Dentsu Aegis Network, occupandosi anche del lancio di iProspect Italy, ponendo le basi per la crescita e lo sviluppo del digital performance marketing in Italia. Ha poi lavorato in Facebook (oggi Meta) come Director of Agencies & Business Partners per il mercato italiano.

Negli ultimi anni, si legge in una nota, Di Benedetto si è distinto per il suo significativo contributo a far compiere alla industry un salto evolutivo verso una comunicazione più aperta, accessibile, trasparente e personalizzabile, impegnandosi anche all’interno del settore del marketing e della comunicazione al fine di costruire una società migliore in cui le generazioni future possano evolversi e prosperare.

“Sono stato attratto nuovamente da Dentsu per via della fiducia che ho sempre riposto nella sua proposition, una delle più forti sul mercato, davvero in linea con quello che i clienti stanno cercando oggi”, dichiara Di Benedetto. “Questo è un momento entusiasmante per tornare in questo Gruppo, perché l’offerta integrata di servizi tra Creative, CXM e Media sta consentendo ai clienti di trasformare il proprio business e rispondere alle mutevoli esigenze della società.”

Questa nomina fa seguito al recente annuncio che Paolo Stucchi, attualmente Chief Executive Officer Southern Europe, MENA & Turkey di Dentsu, assumerà il nuovo ruolo di CEO, Media EMEA dall'inizio di marzo.

“Con il suo ritorno nel nostro Gruppo, Di Benedetto porta con sé una conoscenza già profonda di Dentsu, unita ad una più ricca esperienza e al modo di pensare tipici delle altre aziende tecnologiche leader, oltre alla nostra”, dichiara Giulio Malegori, CEO EMEA di Dentsu. “Sono entusiasta di come la sua esperienza possa fungere da acceleratore per il viaggio che stiamo già intraprendendo, per comprendere e rispondere alle prospettive di sviluppo dei nostri clienti e del settore attraverso la nostra offerta di servizi integrati”.