Dentsu Italia crea un hub internazionale per la gestione dei clienti globali

Dentsu costituisce un nuovo hub per la gestione dei clienti globali e ne affida la guida a Donovan Donadonibus

Dentsu Italia annuncia il lancio del nuovo hub internazionale, un centro che nasce dall’integrazione di diverse professionalità con un focus sul consolidamento di competenze legate alla gestione dei clienti globali.

L’hub vuole aiutare le aziende che operano in più mercati a cogliere nuove opportunità di business e potrù farlo spaziando dalla gestione strategica e operativa delle attività media, alla creatività e alla tecnologia. In questo modo, il gruppo intende ulteriormente valorizzare il suo know-how delle sedi di Milano e Roma, che già svolgevano il lavoro di guida e coordinamento per diversi clienti attivi su più mercati.

La guida di questo hub è stata affidata a Donovan Donadonibus, che assume il ruolo di International Hub Director con effetto immediato. A lui riportano i team di dentsu che gestiscono i clienti con coordinamento internazionale, indipendentemente dalla sigla e dalla linea di business sotto la quale sono collocati.

Donovan Donadonibus, in dentsu da più di vent’anni, ha maturato una solida esperienza nel media, in consumer insight e strategy, nell’innovazione e nella gestione dei grandi clienti internazionali, fino a ricoprire il ruolo di Market Director di dentsu X, che ha contribuito a lanciare nel mercato italiano nel 2018. Donadonibus continuerà a ricoprire ad interim il ruolo di guida di dentsu X nel mercato italiano fino alla nomina della nuova leadership, che sarà annunciata nelle prossime settimane.

"La creazione dell’hub di coordinamento cross-practice rappresenta un impegno tangibile verso l'eccellenza nel servizio clienti e nell'innovazione. Siamo alla ricerca di professionisti di varie seniority per unirsi al team, che verrà quindi ulteriormente potenziato nelle prossime settimane. E siamo entusiasti di vedere come questa iniziativa contribuirà a potenziare la nostra capacità di creare valore per i clienti e ad affrontare le sfide dei mercati attraverso nuovi modelli di governance sviluppati per le aziende che operano in diversi mercati”, afferma Mariano Di Benedetto, Ceo Southern Europe, Mena & Turkey di dentsu. “Donovan è la persona giusta per guidarlo perché, con oltre vent’anni di esperienza in dentsu, possiede un mindset strategico, oltre ad avere competenze trasversali alle varie discipline, che sono centrali per poter supportare al meglio i clienti e coordinare i team di lavoro. Sono certo che sotto la sua guida il nuovo Hub porterà importanti risultati nello sviluppo e nella crescita del business dei nostri clienti”, conclude Mariano Di Benedetto.

“Dentsu mi ha sempre dato la possibilità di mettermi in gioco, crescere e innovare per portare valore ai clienti, ai team di lavoro e all’azienda. Colgo con energia ed entusiasmo questo nuovo incarico che mi consentirà di valorizzare le competenze di dentsu su un perimetro internazionale. Ringrazio Mariano e il Board di dentsu per la fiducia e l’opportunità”, dichiara Donovan Donadonibus, International Hub Director di dentsu.