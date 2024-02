Dentsu lancia la Media Product & Innovation con Angela Stillo alla guida

Dentsu Italia annuncia il lancio della Unit Media Product & Innovation: Angela Stillo la guiderà con il ruolo di Media Innovation & Product Strategy Director. “Questo nuovo incarico rappresenta una ulteriore opportunità di lavorare alla crescita dei nostri clienti, offrendo loro soluzioni sempre più innovative", spiega Angela Stillo che vanta oltre 10 anni di esperienza in Dentsu.

La nuova unit Media Product & Innovation sarà il punto di riferimento per le strategie di dentsu e di tutte le sigle media del Gruppo – iProspect, Carat e dentsu X – collante tra business outcome, qualità e sofisticazione tecnologica. Si proporrà come fulcro del sistema di offerta, che comprende anche Merkle (Customer Experience Management) e Dentsu Creative. Nella Unit entrano altri due professionisti del gruppo ossia Paolo Artioli, Media Innovation Director di dentsu, per nuovi mezzi, e Paola Corno, Automated Buying Strategy Director di dentsu.

“La Unit Media Product and Innovation nasce per offrire ai nostri clienti nuove soluzioni e un sistema di accelerazione che garantiscano performance, flessibilità e trasparenza. È un’iniziativa che riflette il nostro impegno costante nel fornire risultati garantiti, rispondendo ai più elevati standard qualitativi. Grazie al suo background consolidato in ruoli cross funzionali legati al client management e alla strategia media, Angela è la persona ideale per guidare il nuovo team e per materializzare il percorso trasformativo intrapreso nei mesi scorsi”, le parole di Mariano Di Benedetto, CEO Southern Europe, MENA & Turkey di dentsu.