Design e arredamento, Repubblica si rafforza con la nuova testata "Door"

Repubblica lancia "Door", la nuova testata del gruppo dedicata al design e alla casa

Repubblica punta sul settore del design. Per raccontare la vita attraverso le case, il design, la cultura del bello, luoghi densi di fascino, il colosso di casa Gedi lancia la nuova testata “Door”. Il quasi mensile (8 uscite all’anno) debutterà il 13 aprile, in concomitanza con la Design Week di Milano e il Salone del Mobile, momento clou per un business in continua espansione. Direttore e ideatore è Emanuele Farneti, direttore di “D” di Repubblica.

Door si presenta in un mondo già molto affollato di prodotti editoriali sul settore, supportati da editori, come Rcs, Domus, Hearst che ci sanno fare, e servirà al gruppo Gedi, presente solo con il mensile “Design” interno a Repubblica, per completare l’offerta per una clientela pubblicitaria di target alto, già presidiata dal settimanale “D”, ma poco su arredamento e design. Come riporta Primaonline, Door sarà presente anche sul web e genererà una originale proposta di eventi.