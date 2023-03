Diletta Leotta gioca a Golf e i social si scatenano

Diletta Leotta gioca a golf

Diletta Leotta in versiona golfista. In una foto che circola sui social si vede la giornalista di Dazn cimentarsi con un nuovo sport. Di solito è abituata a osservare da bordo campo le abilità dei calciatori. La rete ha subito colto l'occasione per creare un meme irriverente.

