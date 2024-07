Diletta Leotta e un ex calciatore dell'Inter: La Talpa va in gol su Canale 5

Diletta Leotta, La Talpa va in gol su Canale 5

Prende sempre più forma il progetto legato al ritorno de La Talpa sugli schermi di Mediaset. Intanto il reality show in salsa adventure (prodotto da Fremantle) stando alle ultime indiscrezioni avrà Diletta Leotta in conduzione (e non Ilary Blasi come sembrava nelle scorse settimane). Anzi, per essere precisi Diletta Leotta in 'narrazione' visto il formato con cui si pensa di costruire il programma. Poi, l'idea è di poterlo nella prima serata della rete ammiraglia di Mediaset, ossia Canale 5.

La Talpa con Diletta Leotta e un ex bomber dell'Inter su Canale 5

E poi ecco le primissime indiscrezioni sui concorrenti. Il primo nome de La Talpa, stando a quanto ha rivelato in anteprima DavideMaggio.it è un ex calciatore dell'Inter. Vediamo i dettagli.

La Talpa su Canale 5? Va in gol con Nicola Ventola

Il cast de La Talpa, oltre alla musa della serie A, Diletta Leotta, è pronto ad accogliere un bomber che ha segnato tanti gol in carriera nel massimo campionato italiano, ossia Nicola Ventola. Per l'ex centravanti di Bari, Inter, Bologna, Atalanta e Torino) - fidanzato con le bellissima Chiara Giuffrida che ha incantato tutti recentemente durante la presentazione dei calendari di serie A - si tratterebbe di un debutto nel mondo del reality, mentre di recente lo si era visto in Karaoke Night su Prime Video e in Back To School.

Diletta Leotta a La Talpa? Belen Rodriguez sul Nove e Real Time

E se Mediaset sta per calare la carta Diletta Leotta sul tavolo dei nuovi programmi tv dell'autunno, Warner Bros Discovery risponde con Belen Rodriguez che sarà protagonista di due programmi: uno sul Nove e uno su Real Time (qui tutti i dettagli).