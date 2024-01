DiMartedì ospiti stasera: in studio Cacciari e Lella Costa

DiMartedì ospiti stasera: in studio Massimo Cacciari e Lella Costa

Questa sera, martedì 30 gennaio alle 21:15 su La7 torna diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris. I temi della puntata saranno la politica con le mosse del governo e di Giorgia Meloni per arginare l'immigrazione: tra piano Mattei e accordi commerciali con i Paesi africani. Poi l'economia con gli attacchi della premier a Stellantis e le nuove scelte a favore delle partite iva come il concordato fiscale, oltre a tutte le novità in materia di tasse e pensioni. La copertina satirica è affidata come sempre a Luca e Paolo. Ospiti Massimo Cacciari e Lella Costa.