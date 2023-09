Disney punta su crociere e parchi a tema, pronti 60 mld di investimenti

Disney, 60 mld in dieci anni per crociere e parchi divertimento

Walt Disney non bada a spese. La centenaria società leader del settore cinematografico punta a investire circa 60 miliardi di dollari per la costruzione di nuovi parchi divertimento a tema e crociere. Questi segmenti rappresentano il business di maggior successo per Disney che, invece, sta vivendo un momento di calo per quel che riguarda l’unità Media and Enternainment Distribution.

Nel dettaglio, infatti, nel terzo trimestre, l’area “Parchi, Esperienze e Prodotti”, ha registrato un incremento dei ricavi del 13%, mentre l’area dedicata ai media ha segnato un calo dell’1%.

Nei siti già esistenti si contano oltre mille acri di terreno edificabili: l’equivalente, all’incirca, di sette nuovi parchi Disneyland. Quanto alle crociere, alcuni dei piani annunciati sono già in fase esecutiva: tra il 2025 e il 2026 saranno varate tre nuove navi, portando a otto il numero di unità della “flotta”.