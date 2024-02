Divorzio Ferragnez, un Fedez distrutto dà la conferma: "Vi sembra un gioco?"

Fedez conferma le voci sul divorzio con Chiara Ferragni: "Vi sembra un gioco?"

Fedez esce allo scoperto. Intercettato dai microfoni di Pomeriggio 5 insieme all'assistente con cui era "scappato" a Miami, come scrive Davide Maggio, il rapper al centro del ciclone mediatico per le voci di una rottura definitiva con la moglie Chiara Ferragni, ha dato, visibilmente provato, una prima conferma.

"Vi sembra un gioco?", ha risposto Fedez alla domanda se, in realtà, fosse tutta una strategia per riacchiappare l'hype e l'affetto mediatico perso dopo lo scandalo Balocco, il quale ha scatenato la fuga di numerosi partner in affari dal marchio di Chiara Ferragni.

"Secondo voi vengo a raccontarvi i problemi della mia vita con due figli?", dice seccato il rapper al giornalista di Pomeriggio 5. Tornando al complotto, Fedez replica: "Secondo te io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Chiunque può dire quello che vuole, non mi interessa ciò che dicono le persone”. “Accetto che le persone facciano illazioni sulla mia vita siccome sono un personaggio pubblico", dice, "ma non sono obbligato a rispondere”.

Infine, il rapper conferma la propria presenza alla Fashion Week. “Sarò alla sfilata di Versace, Donatella è una mia grandissima amica e mi sta molto vicino in questo periodo”, ha dichiarato a Pomeriggio 5.