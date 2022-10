Domenica In, ospiti di Mara Venier nella puntata del 30 ottobre

Domenica In, chi ci sarà nella puntata di domenica 30 ottobre 2022

Grandi ospiti in arrivo nello studio Rai di Domenica In: nella puntata di domenica 30 ottobre 2022 Mara Venier accoglierà infatti volti importanti del panorama televisivo italiano. Come anticipa il sito Gossip e tv si inizierà con Giampiero Mughini e Paola Barale per il talk su Ballando con le Stelle. Con loro anche Rossella Erra, Guillermo Mariotto e Anna Pettinelli. Anche da Mara Venier si ricorderà Franco Gatti grazie alla presenza di Stefania, la moglie del cantante, e di Marina Occhiena, componente storica dei Ricchi e Poveri.

Domenica In, da Mara Venier anche Toni Servillo, Ficarra e Picone e D'Argen D'Amico

Per la quota cinema, invece, a Domenica In ci saranno Toni Servillo e Ficarra e Picone per parlare del film La stranezza. Michele Placido presenterà il suo ultimo film L’ombra di Caravaggio. Si parlerà anche di musica grazie a Dargen D’Amico, ospite di Mara e al momento impegnato nel ruolo di giudice di X Factor. A concludere gli ospiti di Domenica In ci sono Don Mazzi e Vittorio Pisano, il papà delle due sorelle investite da un treno a Riccione questa estate.