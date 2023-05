Domenica In, rivelazione di Edwige Fenech su Montezemolo. Ecco cosa ha detto

Edwige Fenech ospite a Domenica In: ecco cosa è successo

Nella puntata di oggi di Domenica In, in onda su Rai 1, Mara Venier ha ospitato, tra gli altri, anche l'attrice e produttrice Edwige Fenech, la quale vive ormai da diverso tempo in Portogallo. E proprio sulla sua vita lì Mara, incuriosita, le ha fatto diverse domande, chiedendole, tra le altre cose, come trascorre le sue giornate: "Faccio tante cose, vedo i miei amici, passeggio, visito i musei… E sto un po' con la mia mamma", ha raccontao l'attrice. Ma Edwige Fenech ha anche ripercorso le sue vicende sentimentali, menzionando Luca Cordero di Montezemolo. Venier le ha ricordato la sua storia d'amore con l'imprenditore con cui è stata sposata per 18 anni. E ha mandato in onda un'intervista in cui proprio Montezemolo parlava della storia con Fenech: "Le voglio bene. E' una bella donna ma non esteticamente, è bella dentro, per bene, buona, con dei valori, oggi è una bellissima nonna di due nipotini. Le vorrò sempre molto bene", aveva detto Montezemolo nell'intervista con Venier. A quel punto ha preso la parola Edwige che si è detta serena e senza un compagno. Ricordando Luca Cordero di Montezemolo, Edwige non si è trattenuta e ha chiosato: "E' stato un periodo bellissimo".