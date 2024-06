Don’t forget the lyrics, Gabriele Corsi in prime time: puntata e cast da 'Sanremo'

Don’t Forget the Lyrics in prima serata sul Nove con uno speciale su Sanremo. Canzoni e ospiti

Serata speciale del popolare game show internazionale prodotto da Banijay Italia, Don’t forget the lyrics - Serata Speciale" condotto da Gabriele Corsi. Una puntata che vedrà la sfida con emozionanti sessioni di Karaoke di 8 vip insieme ai 3 super campioni storici del programma il 7 giugno alle 21:25 sul NOVE.

Don’t Forget the Lyrics, I 3 CAMPIONI della serata speciale

I tre campioni più forti di sempre, Silvia, Graziano e Mirko, si affronteranno in una puntata speciale dedicata alle canzoni del festival canoro per eccellenza: Sanremo.

Don’t Forget the Lyrics speciale Sanremo Cast dei cantanti e montepremi

Sul palco di Don’t Forget The Lyrics si esibiranno, Annalisa Minetti, Jalisse, Marco Carta, Valerio Scanu, Jo Squillo, I Cugini di Campagna, Silvia Mezzanotte e Francesca Alotta.

Il montepremi finale per la serata speciale di Don’t Forget The Lyrics sarà di 10.000 euro. Chi si aggiudicherà il premio in palio? I 3 supercampioni saranno in grado di riconoscere testo e melodia dei brani più belli ed indimenticabili che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo?

Prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery - “Don’t Forget The Lyrics - Stai Sul Pezzo”, anche per questa quinta stagione ha registrato ascolti eccezionali. Tutti gli episodi del programma sono disponibili e accessibili in streaming su discovery+.