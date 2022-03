Donne e siti di incontri, tutto finto: il 95% dei profili femminili sono "bot"

Dating online, il 95% dei profili di donne è fake: oltre 100 mln di uomini contattati da robot con frasi programmate

Sconcertante, ma vero. Le donne sui siti d’incontri sono (quasi) tutte dei robot. Secondo uno studio di Incontri-ExtraConiugali.com, ben il 95% dei profili femminili non sono altro che “bot” programmati con frasi specifiche e adatte a ogni tipo di conversazione. “Oltre 100 milioni di uomini sono stati contattati da un bot, un programma guidato dall’Intelligenza Artificiale, e 60 milioni hanno chattato con loro”, sottolinea Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, tra i più attenti portali del panorama italiano nella prevenzione di questo tipo di abuso.

In controtendenza, su Incontri-ExtraConiugali.com le donne sono in numero maggiore rispetto agli uomini e sono anche più attive rispetto al pubblico maschile. In questa nicchia di mercato sarebbe assurdo ricorrere all’IA. A spingere le altre piattaforme, è invece proprio la difficoltà di reperire donne reali che possano attrarre il pubblico maschile e convincerlo a pagare un abbonamento o acquistare crediti per chattare più a lungo.