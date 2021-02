Draghisantosubito: il nuovo premier conquista i social..o forse no

#Draghisantosubito: l'eccessiva esposizione di Mario Draghi da parte dei media ha scatenato l'ironia dei social network

Questa mattina tra i trending topic di Twitter sta spopolando l'hashtag #Draghisantosubito. Mario Draghi, che continua la consultazioni per la formazione del nuovo governo, sembra piacere al popolo dei social, anche se non mancano coloro che utilizzano l'hashtag in modo ironico. Alcuni infatti gli contestano la scelta di prolungare il calendario scolastico fino alla fine di giugno, proposta già avanzata in passato dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e fortemente criticata. Altri invece accusano i media della "beatificazione" di Draghi, eletto a loro dire salvatore della Patria prima ancora di essersi insidiato.

#DraghiSantoSubito

🆕

L’idea di prolungare il calendario scolastico: se la propone #Azzolina è una cazzata, se la propone #Draghi è un colpo di genio.

È un miracolo! pic.twitter.com/CHoNeABLU7 — Barack Catrama (@BCatrama) February 9, 2021