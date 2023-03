Dritto e Rovescio, Cruciani show bacia la mano della ladra: "Cambia vita"

Giuseppe Cruciani a Diritto e rovescio bacia la mano della donna accusata di essere una ladra

Giuseppe Cruciani show a Diritto e rovescio. Durante la trasmissione il conduttore de La Zanzara ha baciato la mano a una ospite presente in studio augurandole “di partorire con tutta la serenità possibile” con la “speranza che possa cambiare vita".

La donna è accusata di borseggio e nella trasmissione di Paolo Del Debbio è stato affrontato il tema dei video dei furti in metro pubblicati in rete. È giusto o no?

IL VIDEO DEL BACIAMANO

Il dibattito si accende. C’è chi difende la posizione del Pd che reputa un errore mandare online questi filmati, e c'è chi invece ritiene doveroso farlo per contrastare un fenomeno che sta rendendo i trasporti pubblici di Milano e Roma un vero e proprio inferno.

Cruciani avvicinandosi alla donna ha detto: "Io mi voglio avvicinare a questa ragazza che è passata per ladra d'Italia". La replica è secca: "Io non so rubare". E lui: "Ah non sa rubare? Beh...".