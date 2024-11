Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dalla rivolta di Corvetto per Elgaml al panettone con farina di insetti. Del Debbio intervista Giambruno

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: si parlerà della rivolta a Milano per la morte di Ramy Elgaml ma anche di caro consumi e nuove frontiere alimentari. Del Debbio intervista Andrea Giambruno

Oggi 28 novembre 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera ampio spazio alla rivolta sociale esplosa nel quartiere Corvetto di Milano, dove lo scorso lunedì è morto Ramy Elgaml, diciannovenne egiziano deceduto in un incidente in scooter durante un inseguimento con i Carabinieri.



Inoltre, spazio all’economia, con il caro consumi e le difficoltà degli italiani, inasprite dalle festività imminenti. Alla vigilia del Natale, ci si chiede poi se il panettone con la farina di insetti, ultima frontiera dell’industria alimentare, possa diventare parte della tradizione. Nel corso della serata, Paolo Del Debbio intervisterà Andrea Giambruno.



Tra gli ospiti anche: Maurizio Gasparri, Simona Malpezzi, Diana De Marchi, Maurizio Lupi, Leonardo Donno, Isabella Tovaglieri e Michela Vittoria Brambilla.