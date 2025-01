Dritto e Rovescio, ospiti stasera: in studio una studentessa belga vittima delle violenze in piazza Duomo a Milano. Tutti i temi della puntata

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: in studio la studentessa belga vittima delle violenze di Capodanno in Duomo a Milano. Del Debbio intervista Matteo Salvini

Oggi 9 gennaio 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in merito alla più stretta attualità: dal tema sicurezza, alla gestione dell’immigrazione, fino alla liberazione di Cecilia Sala.



Spazio poi a un approfondimento sulla liberazione della giornalista italiana e ai contenuti principali emersi della conferenza del Premier Giorgia Meloni, con un approfondimento sul recente operato del Governo.



Infine, i nuovi sviluppi sul caso della morte di Ramy Elgaml, e un’intervista inedita alla studentessa belga Laura Barbier, una delle vittime dell’aggressione di Capodanno in Piazza Duomo a Milano.



Tra gli ospiti anche: Giovanni Donzelli, Simona Malpezzi, Davide Faraone, Silvia Sardone, Alessandro Cattaneo, Diana De Marchi e Carlo Giovanardi.