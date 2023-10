Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Crosetto e Renzi

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà Guido Crosetto e Matteo Renzi

Oggi 19 ottobre 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperanno Guido Crosetto e Matteo Renzi, rispettivamente Ministro della Difesa e leader di Italia Viva.

In questa puntata di Dritto e Rovescio si affronteranno diversi temi tra cui il conflitto tra Israele e Hamas, con l’escalation di violenze e attacchi che si susseguono da giorni in Medio Oriente. Nel corso della serata ampio spazio verrà dedicato anche all’allarme terrorismo che torna a spaventare l’Europa dopo il recente attentato avvenuto lunedì sera a Bruxelles e costato la vita a due cittadini svedesi.