Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Tajani

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani

Oggi 4 gennaio 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

Nel corso della puntata un ampio approfondimento verrà dedicato ai temi emersi nella conferenza stampa di fine anno del premier Giorgia Meloni, con un’analisi su quanto fatto dall’esecutivo nel 2023 e su cosa ci sarà da fare nel nuovo anno. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Simona Malpezzi, Diana De Marchi, Giovanni Donzelli e Silvia Sardone.