Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Meloni e Calenda

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista la premier Giorgia Meloni e il leader di Azione, Carlo Calenda

Oggi 30 maggio 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. In apertura di puntata, a pochi giorni dal voto europeo, il giornalista intervisterà Giorgia Meloni perché la premier possa fare il punto sulle questioni più urgenti, relative tanto alla politica interna quanto a quella estera. A seguire, un faccia a faccia con Carlo Calenda, leader di Azione, candidato, come anche il presidente del Consiglio, al Parlamento Europeo.

Tra gli ospiti di Del Debbio, anche: Andrea Delmastro, Irene Tinagli, Chiara Appendino, Silvia Sardone, Massimiliano Salini, Brando Benifei, Gianfranco Librandi.