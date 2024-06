Dritto e Rovescio, ospiti stasera: da Berlusconi al commento alle Europee

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: oltre al ricordo di Silvio Berlusconi a un anno dalla scomparsa si parlerà anche dei risultati delle elezioni Europee

Oggi 13 giugno 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato al ricordo di Silvio Berlusconi, a un anno dalla sua scomparsa. A seguire, l’analisi e il commento dei risultati delle elezioni europee in Italia e in Europa, con un focus sui problemi concreti che i cittadini chiedono alla politica di risolvere sia in ambito nazionale che europeo.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Paola De Micheli, Pier Ferdinando Casini e Galeazzo Bignami.