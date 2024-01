È sempre Cartabianca: gli ultimi sviluppi su Acca Larentia

È sempre Cartabianca, ospiti: dalla diseguaglianza economica in Italia al caso di Acca Larentia

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata i principali temi che animano il dibattito politico, in particolare sulle misure economiche per sostenere le famiglie più bisognose. Le disuguaglianze sono notevoli anche nell'accesso alla sanità: per milioni di italiani è difficile e costoso curarsi tra lunghe liste d'attesa e il ricorso quasi obbligato a visite private.

Nel frattempo, mentre i fatti di Acca Larentia hanno avuto un'eco internazionale, proseguono le polemiche per la pronuncia della Cassazione in merito al saluto romano, che non è reato se non c'è la pianificazione concreta di ricostituire il partito fascista.