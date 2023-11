È sempre Cartabianca, ospiti: da Israele alla Manovra al clima

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà del conflitto in Medio Oriente, Manovra e cambiamento climatico

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata lo scontro tra maggioranza e opposizione sui principali punti della manovra economica e la polemica sullo sciopero proclamato dai sindacati per protestare contro la Legge di Bilancio.

Spazio anche agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente con il destino dei duecentoquaranta ostaggi israeliani in mano ad Hamas che appare sempre più in bilico. Infine, un approfondimento sugli effetti del cambiamento climatico con gli eventi estremi che nelle ultime settimane hanno interessato anche il nostro Paese.