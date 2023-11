Corte dei Conti: "Manovra su sentiero stretto. Sanità? Risorse insufficienti"

Corte dei Conti: "Manovra su sentiero stretto, esposta a intemperie di una congiuntura economica e sociale difficile"

La manovra per il prossimo triennio "si muove all'interno di un sentiero molto stretto in cui devono trovare un difficile equilibrio spinte ed esigenze diverse". Lo ha detto il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino in audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. "Tale disegno viene perseguito utilizzando i margini disponibili in un quadro tendenziale che presenta spazi molto contenuti", osserva Carlino, che aggiunge: "L'equilibrio tra i diversi fabbisogni che viene descritto rimane quindi molto esposto alle intemperie di una congiuntura economica e sociale difficile".

Presidente Carlino in audizione: "Bene richiamare sull'uso oculato delle risorse, ma a rischio la qualità dei servizi"

"Se appare corretto l'implicito richiamo in tutte le aree dell'azione pubblica ad un più attento utilizzo delle risorse, il quadro è soggetto al pericolo di non riuscire a mantenere la qualità dei servizi offerti, rischiando di vanificare, specie nel caso delle fasce più deboli della popolazione, il beneficio monetario che ci si propone di dare" ha aggiunto il presidente della Corte dei Conti in audizione sulla manovra. "Già dal prossimo anno, le scelte che sono state prese, spesso a carattere temporaneo, richiederanno, per essere confermate, decisioni non semplici in termini di razionalizzazione della spesa. Scelte che dovranno trovare un importante sostegno da una decisa lotta all'evasione e da un efficiente ed efficace attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal Pnrr", ha spiegato Carlino.

Manovra, "Risorse per la sanità insufficienti, preoccupazione sul rinvio di soluzioni strutturali"

"Entro i margini di manovra molto ristretti in cui si collocano gli interventi della legge di bilancio, le risorse destinate alla sanità sono certamente rilevanti. Esse non sono tuttavia sufficienti ad invertire il profilo riflessivo già disegnato nel quadro tendenziale. I vincoli che si porranno in futuro sul fronte della spesa portano a guardare con preoccupazione al rinvio nell'individuazione di soluzioni più strutturali ai problemi del nostro sistema sanitario", ha aggiunto.