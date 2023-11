È sempre Cartabianca, ospiti: il caso di Giulia e la situazione a Gaza

È sempre Cartabianca, ospiti: l'omicidio di Cecchettin e la guerra in Medio Oriente

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi.

Al centro della puntata il terribile omicidio di Giulia Cecchettin, l'ennesimo caso di femminicidio nel nostro Paese, che ne ha già contati più di cento dall'inizio dell'anno. Mentre si attende l'estradizione in Italia di Filippo Turetta, l'ex fidanzato accusato di averla uccisa, la politica s'interroga sull'efficacia degli strumenti contro la violenza di genere e sull'urgenza di educare i ragazzi al rispetto e all'affettività a scuola.

Focus anche sul pacchetto sicurezza approvato dal governo che prevede pene più pesanti per vari reati, dalle occupazioni violente ai blocchi stradali fino alle truffe agli anziani. Infine, un approfondimento sulla guerra in Medio Oriente: davvero, come sostengono alcuni esperti di affari militari, la guerra a Gaza durerà almeno un altro anno?