È sempre Cartabianca, ospiti: dal patriarcato alla tregua tra Israele e Hamas

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà del caso di Giulia Cecchettin e la manifestazioni contro la violenza sulle donne oltre alla tregua tra Israele e Hamas

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata gli sviluppi delle indagini sull’omicidio di Giulia Cecchettin dopo il rientro in Italia dell’ex fidanzato Filippo Turetta, che domani affronterà l’interrogatorio del gip di Venezia. Intanto, prosegue il dibattito su quanto ancora sia radicato nella nostra cultura il patriarcato, anche alla luce delle manifestazioni di sabato quando migliaia di persone sono scese in piazza contro la violenza sulle donne: una marea umana che ha chiesto a gran voce un vero cambiamento sociale e culturale.

Focus, inoltre, sulle principali questioni politiche ed economiche che animano il confronto tra maggioranza e opposizione e un approfondimento sulla guerra in Medio Oriente: ci sarà un’estensione della tregua delle ostilità tra Israele e Hamas?