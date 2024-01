È sempre Cartabianca, ospiti: dagli agricoltori all'evasione e sanità

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà di sanità, protesta degli agricoltori ed evasione fiscale

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata i principali temi di attualità politica ed economica con particolare attenzione alle pensioni e all’evasione fiscale mentre le proteste degli agricoltori, che da tempo agitano mezza Europa, cominciano a vedersi anche in Italia.

Focus poi sulla sanità, sempre più centrale nel dibattito pubblico: è stata la materia principale del confronto in Parlamento tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein ma è anche una questione irrisolta per milioni di italiani che ogni giorno devono fare i conti con pronto soccorso intasati, carenza di medici di famiglia e soprattutto lunghe liste d'attesa.