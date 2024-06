È sempre Cartabianca, ospiti: Alleanza Verdi-Sinistra, sorpresa delle europee

È sempre Cartabianca, ospiti: questa sera l'analisi dei risultati delle elezioni europee, la crisi di governo in Francia e l'emergenza sanità in Italia

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata il commento e l'analisi dei risultati delle elezioni europee con il successo di Giorgia Meloni ed Elly Schlein e le ottime affermazioni di Forza Italia e dell'Alleanza Verdi-Sinistra. In Francia invece, dopo la sconfitta elettorale e l'eccezionale traguardo raggiunto da Marine Le Pen, il Presidente Macron ha sciolto il parlamento e convocato nuove elezioni.

Nel frattempo, in Italia prosegue l'emergenza sanità, che ha avuto un ruolo centrale nel dibattito della campagna elettorale ed è anche stata oggetto dei provvedimenti del Consiglio dei ministri. Con le nuove misure la situazione migliorerà? Da quando vedremo i primi effetti concreti?