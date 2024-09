È sempre Cartabianca, ospiti: come cambia il mercato immobiliare: boom di sfratti e mini-alloggi

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà del caso Sangiuliano, mercato immobiliare ed effetti del cambiamento climatico

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata il dibattito politico sulla vicenda che ha coinvolto l'ormai ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, un caso dal quale, secondo la premier Giorgia Meloni, il governo non è uscito indebolito.

Tra i temi economici e sociali, inchiesta sul mondo delle case: da chi non riesce ad affrontare le spese e viene sfrattato al boom dei mini-alloggi, venduti o affittati a caro prezzo soprattutto nelle grandi città.

Infine, un nuovo approfondimento sugli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico e della tropicalizzazione del nostro Paese, diviso tra forti nubifragi al Nord e la preoccupante siccità del Sud e delle Isole.