È sempre Cartabianca, ospiti: focus sulla violenza negli ospedali italiani

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà dell'escalation di violenza negli ospedali italiani

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata il dibattito politico che sta accompagnando la richiesta della Procura di Palermo di una condanna a sei anni di carcere per Matteo Salvini sul caso Open Arms.

Intanto il Ministro della Salute Orazio Schillaci è intervenuto dopo i numerosi casi di violenza contro medici e operatori sanitari, un fenomeno preoccupante che, nel nostro Paese, è cresciuto del 38% in cinque anni. A cosa è dovuta questa intollerabile escalation di aggressioni?

Infine, un nuovo approfondimento sul nostro rapporto con l'islam, tra casi che suscitano polemiche e il tentativo di integrare pienamente soprattutto le seconde generazioni.