È sempre Cartabianca, ospiti: i giovani tra sesso, soldi e desiderio di visibilità

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà di Manovra, legge sulla sicurezza e i comportamenti discutibili di alcuni giovani

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata l'avvicinamento alla manovra economica e le importanti scelte che il governo dovrà fare. Nonostante i dati record sull'occupazione rivendicati dall'esecutivo, in Italia per milioni di persone il lavoro è sottopagato e precario, e anche l'agognata pensione è segnata da molte incognite.



Continua a far discutere il disegno di legge sulla sicurezza: davvero nel nostro Paese sarà sempre più difficile manifestare il proprio dissenso? E che effetti avrà la stretta sulla cannabis light?

Infine, un approfondimento su nuovi, inquietanti comportamenti che si stanno diffondendo tra i più giovani e mischiano sesso, desiderio di visibilità e lauti guadagni.