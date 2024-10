È sempre Cartabianca, ospiti: scontro tra Governo e opposizione sul tema della Sanità. Tutti i temi della puntata

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà di migranti, cervelli in fuga e dello scontro politico sulla sanità

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata, la forte tensione tra Governo e magistratura per la decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei dodici migranti nel centro in Albania, perché provenienti da Paesi non completamente sicuri. C'è attesa per il decreto che punta a superare la sentenza europea.



Un'altra polemica molto aspra riguarda i soldi destinati alla sanità nella manovra economica: secondo la segretaria del Pd Elly Schlein l’esecutivo agevolerebbe la privatizzazione, mentre la premier Giorgia Meloni parla di mistificazioni dei numeri.



Nel frattempo, sono tanti i medici e gli infermieri italiani che preferiscono andare a lavorare all'estero per le migliori condizioni di lavoro e la maggiore retribuzione.