È sempre Cartabianca, ospiti: pace in Ucraina a rischio per l'antipatia di Trump per Zelensky. Tutti i temi della puntata

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà dei rapporti tesi tra Trump e Zelensky, la corsa europea al riarmo e di diseguaglianze sociali

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Dopo lo scontro in mondovisione, Donald Trump torna a criticare Volodymyr Zelensky accusandolo di "aver preso soldi dal nostro Paese come caramelle da un bambino durante l’amministrazione Biden": i rapporti sempre più tesi complicheranno il raggiungimento di un accordo? A spaventare il Presidente ucraino ci pensa anche Elon Musk che prima ipotizza le conseguenze della disattivazione del sistema satellitare Starlink, centrale nelle operazioni di Kiev, salvo poi fare marcia indietro.



Intanto, la politica discute sul piano europeo di riarmo e sull’obiettivo di aumentare le spese per la difesa in modo da rendersi sempre più autonomi.



Infine, prosegue il viaggio nell’Italia delle disuguaglianze economiche e sociali: da un lato chi può permettersi consumi extra-lusso, dall’altro milioni di persone in povertà, sottopagate e senza tutele, spesso costrette a vivere in case fatiscenti.