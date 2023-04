Ecco quanto ha guadagnato Nikita Pelizon al Gf Vip 7, ma i soldi non andranno tutti alla vincitrice. Ecco perché

Gf Vip 7, quanto ha guadagnato Nikita Pelizon. Cifra da capogiro

Il Grande Fratello Vip conclude la sua settima edizione. E, come ogni anno, il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini riserva al vincitore un sostanzioso premio in gettoni d'oro. A trionfare quest'anno è stata l'influencer triestina Nikita Pelizon, la quale ha sorpassato gli altri finalisti in gara vincendo con il 52,8% dei voti.

Ma quanto ha guadagnato Nikita Pelizon con questa esperienza televisiva? Il montepremi della settima edizione del Gf Vip è rimasto invariato rispetto a quello delle stagioni precedenti e l'importo è pari a 100.000 euro.

In tanti, però, non sanno che non tutta la somma andrà direttamente nelle tasche del vincitore, ma metà del premio dovrà essere devoluta in beneficenza ad un'associazione scelta precedentemente dal concorrente. Dunque, il vincitore del reality riceverà un montepremi pari a 50.000 euro. Nelle edizioni precedenti, molti concorrenti hanno scelto di destinare la metà del montepremi a enti e associazioni come la Fondazione Francesca Rava NPH Italia, la Croce Rossa Italiana, la Fondazione Telethon e altre ancora.

Tuttavia, la scelta dell’associazione benefica a cui devolvere il montepremi viene fatta molto prima della serata finale, proprio per non subire alcun tipo di influenza.