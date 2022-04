Election pass e voto negli uffici postali per combattere l'astensionismo

Election pass, arriva il nuovo certificato per votare

Election pass, la richiesta di introduzione di un certificato elettorale digitale in sostituzione delle tessere elettorali cartacee, utilizzando la tecnologia sperimentata con il green pass. L'election pass, che non ha scadenza, potrà essere scaricato sul proprio smartphone o stampato e sarà verificato in tempo reale al seggio attraverso una apposita app.

È una delle proposte avanzate dalla commissione sull'astensionismo istituita dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà che ha presentato un Libro bianco sulle cause del calo di affluenza alle urne. "Le moderne democrazie – ha osservato D'Incà – sono in difficoltà sempre crescente a causa del calo della partecipazione al voto. E' un sintomo di una malattia, della non partecipazione alla vita pubblica del nostro paese. Questa malattia porta a un costante e continuo degrado della democrazia".

Per combattere l'astensionismo si è pensato di consentire il voto "in anticipo" nei giorni precedenti l'election day, in qualunque parte d'Italia, in uffici postali o comunali. Sempre grazie all’introduzione dell’election pass, all’elettore basterà esibire il certificato elettorale digitale per essere identificato, l’avvenuta votazione sarà registrata elettronicamente in modo da impedire la possibilità di un doppio voto.

Leggi anche: