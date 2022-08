Elezioni, il Metaverso nei comizi. Domande ai leader dalla poltrona di casa

La campagna elettorale diventa interattiva con il Metaverso

Il Metaverso entra nella campagna elettorale e lo fa utilizzando la tecnologia del Gruppo Metaword, Società leader nella tecnologia del Metaverso, che ha sede in Milano, nella Galleria San Babila, il cui proprietario è Francesco Colucci. I tecnici del gruppo Metaword stanno preparsndo spazi, luoghi, teatri, studi virtuali, all'interno dei quali i candidati alle politiche potranno realizzare comizi, incontri, interviste ed essere seguiti da milioni di persone. Gli spettatori potranno interagire con il candidato, come se fossero in presenza e sentire anche gli altri spettatori. In sostanza, si è all'interno di una sede in cui si svolge un vero e proprio comizio.

Per farlo, basterà scaricare un'applicazione e iscriversi e si avrà modo di assistere in diretta al comizio, senza spostarsi da casa. Il candidato, di conseguenza, potrà raggiungere più persone possibili. Tutto ciò in collaborazione con Mediametaverso - "La comunicazione diventa futuro" -, ideata dai giornalisti Marco Sutter e Biagio Maimone, che rappresenta il nuovo sistema avanzato che si occuperà di notizie. Mediametaverso, infatti, permetterà di conoscere la notizia entrando dentro la notizia, vivendola, sentendola e partecipandovi, grazie alle potenzialità offerte dalla tecnologia del Metaverso.