Elezioni, su La7 arriva "La corsa al voto": Mentana passa l'estate in tv

Elezioni, Mentana racconta la campagna elettorale con "La corsa al voto" da agosto in prima serata su La7

Mentana l’estate la passa in televisione. Dopo aver seguito “passo passo” la caduta del Governo Draghi con una lunga maratona televisiva, “Chicco” non molla la sua fedele poltrona degli studi di La7 e dà il via a un nuovo programma.

Nasce, infatti, “La Corsa al Voto”, un nuovo spazio informativo, in onda ogni lunedì e mercoledì, in prima serata alle 21.30, dal titolo. Il debutto, conferma lo stesso direttore del Tg La7, è fissata per lunedì 1° agosto. Ancora una settimana all’inizio, dunque.

Ma non è tutto. A circa un mese dall’esordio del nuovo programma di Mentana per seguire la campagna elettorale, tornano alla conduzione anche altri volti della televisione di Urbano Cairo.