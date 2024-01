Eliana Liotta nuova direttrice del mensile BenEssere

Gruppo Editoriale San Paolo, Liotta alla direzione del mensile BenEssere

Eliana Liotta approda alla direzione di BenEssere. Giornalista professionista, divulgatrice scientifica e saggista di grande esperienza, Liotta prenderà il timone del mensile edito dal Gruppo Editoriale San Paolo e dedicato alla salute. Come scrive Primaonline, la nuova direttrice firmerà il numero di marzo, in edicola dal prossimo 22 febbraio che, per l’occasione, sarà rinnovato nello stile e nei contenuti.

“Le competenze di Eliana Liotta sono importanti per consolidare la nostra presenza nel mondo editoriale, presidiando con professionalità i temi della salute, dove maggiormente si giocano oggi le sfide dell’etica e dell’attenzione all’uomo. Questa scelta di qualità fa parte di una strategia di gruppo che vede tutti i nostri asset, dai periodici all’editoria, impegnati a tradurre con modernità nel villaggio globale i valori del Vangelo”, commenta Don Antonio Rizzolo, amministratore delegato del Gruppo Editoriale San Paolo.