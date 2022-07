Elisa Esposito su Canale 5, un intervistato: "Il corsivo? Una minch***a"

Morning News, Elisa Esposito ospite su Canale5. Il fine commento di un uomo: "Mi sembra una..."

Il corsivo parlato di Elisa Esposito denigrato a Morning News. Il programma condotto da Simona Branchetti è stato oggi protagonista di una divertente gag, anche se leggermente volgare.



Simona Branchetti ha dovuto infatti mettere a freno la lingua di un intervistato, il quale esprimeva la sua opinione nei confronti del nuovo fenomeno del web, e in particolare di TikTok, Elisa Esposito, professoressa di “corsivo parlato”.

Collegato dalla Toscana, un inviato del programma mattutino di Canale5 ha chiesto a un certo signor Stefano se avesse compreso in che cosa consistesse la nuova moda, generando così l’esilarante risposta: “Ho capito, però mi sembra una grande minch***a”, ha detto con grande sincerità l’intervista.

Immediata è stata la reazione del giornalista, che si è lanciato all’ultimo con un “Noo, non si può dire. No, no, per favore”, a cui è seguita la replica divertita della stessa Branchetti: “Biiiip… Qua ci vuole un bip. Altro che corsivo!”. Bonario rimprovero dal quale Stefano si è simpaticamente difeso: “Noi siamo toscani e bisogna parlare il toscano”.