Elisabetta Canalis-Intimissimi, scatti bollenti per l'estate 2024

"A never ending story" scrive Elisabetta Canalis postando sui social (sulla sua pagina Instagram conta oltre 3,6 milioni di follower) alcuni scatti in lingerie per Intimissimi.

E se Parigi 2024 si è appena chiusa con 12 splendidi trionfi dell'Italia (e 40 medaglie complessive, come a Tokyo 2020) al conteggio secondo i follower di Eli... ne manca uno: "Oro olimpico", esclamano i fans commentando gli scatti di adv.

Elisabetta Canalis-Intimissimi. "A never ending story". Gli scatti





La showgirl sarda - recentemente protagonista in tv su Italia 1 nel programma musicale Tilt di Enrico Papi - è testimonial da tempo dal brand tra spot e campagne pubblicitarie indimenticabili...