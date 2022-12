Elkann cerca sponde a destra e fa un'offerta per "Il Giornale". Troppo tardi

Elkann e il tentativo per "Il Giornale". Ma Berlusconi ha idee diverse

John Elkann ha provato a sfilare agli Angelucci Il Giornale, ora in mano ai Berlusconi. Il numero uno di Exor cercava una sponda a destra e si è inserito a sorpresa nella trattativa in corso da mesi tra il fratello del leader di Fi Paolo, che detiene il 73,5% della società e gli editori di Libero e Il Tempo. Dopo la vittoria del centrodestra, Elkann - si legge sul Fatto Quotidiano - si è trovato ad avere due giornali (Repubblica e La Stampa) schierati entrambi all’opposizione: situazione difficile per chi è abituato a essere sempre filogovernativo. Ha così provato ad aggiungere Il Giornale al suo bouquet di quotidiani, per avere voci tanto d’opposizione che di governo. I pochi che sono stati informati del tentativo, condotto in maniera riservata, dicono che l’offerta fatta da Elkann a Paolo Berlusconi era però più bassa di quella degli Angelucci, così la partita si è subito chiusa senza neppure troppe discussioni.

La prossima mossa, per Elkann, - prosegue il Fatto - potrebbe essere quella di tentare l’acquisizione del Qn, il Quotidiano nazionale del gruppo Riffeser (Il Giorno, La Nazione,Il Resto del Carlino), che però non risulta in vendita. Il 31 dicembre 2022 (se saranno rispettati i tempi previsti dalla trattativa riservata), con il brindisi di fine anno, il quotidiano "Il Giornale" passerà al gruppo Angelucci, già editore di Libero e del Tempo. Dopo un negoziato complicato, in cui le valutazioni sui conti e sui soldi da pagare si sono intrecciate con i motivi della politica. La chiusura della compravendita dipende da una due diligence chiesta da Giampaolo Angelucci e realizzata nelle ultime settimane. Deve stabilire il prezzo da pagare, sulla base del bilancio finale del 2022. Il passaggio definitivo al gruppo Angelucci avverrà dunque soltanto nei prossimi mesi.